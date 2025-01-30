Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı

Bilirkişiyi ifşa ve izinsiz kayıt alınması ile ilgili soruşturmada, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde neler anlattığını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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