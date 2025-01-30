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Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı

Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 13:43
Bilirkişiyi ifşa ve izinsiz kayıt alınması ile ilgili soruşturmada, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde neler anlattığını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
Yasa dışı kayıt soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
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