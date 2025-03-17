Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

Geçtiğimiz hafta “Yasa Dışı Bahis” operasyonuyla gözaltına alınan ve Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi.

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