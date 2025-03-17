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Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 13:35
Geçtiğimiz hafta “Yasa Dışı Bahis” operasyonuyla gözaltına alınan ve Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi.
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Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi
BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi
BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
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