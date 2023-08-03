YAŞ toplantısından ilk görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 12.10'da Külliye'de başladı. Kritik toplantıda YAŞ'ta terfi dosyalarının yanında atama kararları da alınacak. Yapılacak toplantıda yeni Genelkurmay Başkanı'nın da belli olması bekleniyor. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "YAŞ'ta vereceğimiz kararla ordumuzun gücüne güç katacağız." dedi. İşte ilk görüntüler...

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