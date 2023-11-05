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Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikalinde flaş gelişme! Bakan Fahrettin Koca duyurdu

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Giriş: 05.11.2023 15:50
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Mısır'a gönderilen Sahra Hastaneleri ve ambulansların olduğu 2 geminin Mısır limanlarına girişine izin verildiğini açıkladı. Bakan Koca, "1000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor." dedi. Koca bu hastaların daha sonra Türkiye'ye transferinin planlandığını duyurdu.
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