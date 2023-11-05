05 Kasım 2023, Pazar
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Yaralı Gazzelilerin Türkiye'ye intikalinde flaş gelişme! Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Mısır'a gönderilen Sahra Hastaneleri ve ambulansların olduğu 2 geminin Mısır limanlarına girişine izin verildiğini açıkladı. Bakan Koca, "1000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor." dedi. Koca bu hastaların daha sonra Türkiye'ye transferinin planlandığını duyurdu.