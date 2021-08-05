07 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yangınlar üzerinde Türkiye’yi hedef alıyorlar! İşte Batı basının çifte standartı
Türkiye, orman yangınlarına karşı mücadele verirken Batı basınının attığı başlıklar dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu kendi ülkeleri olduğunda halkı paniğe sevk edecek manşetler atmamaya özen gösteren yayın kuruluşları, bakın Türkiye için nasıl başlıklar kullandı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.