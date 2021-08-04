Yangınlar hangi bölgelerde sürüyor? Hava durumu nasıl? A Haber yangınla mücadelenin kalbinde

Yangın bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Yangın Harekat Merkezi'nde son durum ne? 34 ilde çıkan 160 orman yangını kontrol altına alındı. Hangi bölgelerde yangınlar devam ediyor? A Haber yangınla mücadelenin kalbi olan yönetim merkezinde. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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