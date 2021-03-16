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Yalan siyasetinin hedefi Toplum Psikoloji… Senaryo aynı figüranlar farklı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2021 12:31
Güncelleme:16.03.2021 12:35
Son zamanlarda özellikle muhalefet tarafından konuşturulan sözde mağdur insanların ortaya çıkan görüntüleri, yaşananların birer senaryo olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor. Son örneğini CHP Genel Merkezi önünde görmüştük. Ama geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer olayları da göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun ana muhalefet partisinde bir alışkanlık haline geldiği görülüyor.
Senaryo aynı figüranlar farklı
Senaryo aynı figüranlar farklı
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