Son zamanlarda özellikle muhalefet tarafından konuşturulan sözde mağdur insanların ortaya çıkan görüntüleri, yaşananların birer senaryo olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor. Son örneğini CHP Genel Merkezi önünde görmüştük. Ama geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer olayları da göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun ana muhalefet partisinde bir alışkanlık haline geldiği görülüyor.