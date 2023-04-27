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Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu: Erdoğan giderse Orta Doğu karışır

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Giriş: 27.04.2023 16:03
Güncelleme:27.04.2023 16:04
Yaklaşan seçim, dünya gündeminde de ciddi yer teşkil ediyor. Özellikle de Batı medyasında. Avrupa Birliği ve Amerika'nın tavrı, son dönemde muhalefetten yanaydı ki aralarında ABD Başkanı Biden bile vardı. Ancak önemli medya kuruluşlarında ibre yön değiştirdi. Manşetler, 14 Mayıs'ta, yüzyılın afeti ve ekonomik zorluklara rağmen Erdoğan'ın kazanacağını söylemeye başladı.
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