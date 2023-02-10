Yabancı basın mensupları A Haber’e konuştu: Türk halkı örnek gösterilecek dayanışma içinde

Türkiye'yi yasa boğan şiddetli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından basın mensupları felaket bölgesine akın etti. A Haber ekibi enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Adana'daki yabancı gazetecilere mikrofon uzattı.

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