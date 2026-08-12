Vize randevusu soruşturmasında yeni detaylar! 41 bin kişi ve 918 milyon TL'lik vurgun

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen vize randevusu operasyonunda yeni detaylar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında 41 bin kişinin mağdur edildiği, bot hesaplarla vize randevularının bloke edildiği ve danışmanlık adı altında 918 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi. Peki vize randevuları nasıl bloke edildi, şüpheliler ifadelerinde ne anlattı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ahmet Işık, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.