13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Vauk tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı! Bayburt-Gümüşhane arasına 6 bin 500 metrelik tünel yapılıyor

Vauk tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı! Bayburt-Gümüşhane arasına 6 bin 500 metrelik tünel yapılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 17:50
Altı buçuk kilometrelik Bayburt-Gümüşhane güzergahındaki VAUK tünelinin yüzde 50'si tamamlandı. Çalışmalardaki son durum, A Haber muhabiri Selman Kutlu Gümüşhane’den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Şırnak ve Mardin’de!
Başkan Erdoğan'dan Şırnak ve Mardin'de!
Vauk tüneli’nin yüzde 50’si tamamlandı!
Vauk tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Fatih için projeleri neler?
Fatih için projeleri neler?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ve Suriye’de yeni harekat olur mu?
Irak ve Suriye'de yeni harekat olur mu?
Sinsi oyunlarını bozduk
"Sinsi oyunlarını bozduk"
Bakan Güler Şırnak’ta
Bakan Güler Şırnak'ta
Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
Üst geçitlerdeki yüksekliğin kriteri ne?
Üst geçitlerdeki yüksekliğin kriteri ne?
Şırnak Erdoğan’ı bekliyor
Şırnak Erdoğan'ı bekliyor
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Daha Fazla Video Göster