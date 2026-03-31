Sadece 20 günlük ömrü var: Bu çiçeği koparmanın cezası 700 bin lira

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber koruma altında olan ters lale çiçeği açtı. Sarı ve kırmızı rengi olan endemik bitki türü ters lale, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor. Geçen yıl 577 bin lira olan ceza bu yıl 700 bin liraya yükseldi. Yılın sadece 20 günü açan ters laleler, bölge halkı tarafından korunuyor. Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, yıllardır bu çiçeklere gözleri gibi baktıklarını söyledi. Gükçe, ''Bölgemizde ve Hakkari'de yetişiyor. Yılın 20 günü yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar verenlere devletimiz ağır cezalar veriyor'' dedi.