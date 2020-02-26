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26.02.2020
Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Her şey çok güzel olmadı |Video
Vatandaştan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi... Seçim öncesi İstanbul'da ulaşım ücretlerini indirim sözü veren Ekrem İmamoğlu'nun sözünü unutup geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapması vatandaşların tepkisini çekti. Bugün Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na bir vatandaş "Her şey çok güzel olacak demiştiniz, olmadı" dedi.
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