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Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?

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Giriş: 13.06.2023 20:44
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 katlı fabrikanın çatısından yangın çıkan yangın 3 günde söndürülürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çalışanlar tepki gösterdi. İşçinin, “Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?” söylemlerine karşılık, İmamoğlu ise “Seni duyamıyorum, gel burada konuş” şeklinde cevap verdi.
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