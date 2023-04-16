16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Van Erciş'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van Erciş'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2023 11:08
Son dakika haberi... Van Erciş'te düzenlenen operasyonda biri mavi kategoriden iki terörist etkisiz hale getiirildi. Detayları A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kardeşlik
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kardeşlik
19 yaşında milletvekili adayı oldu
19 yaşında milletvekili adayı oldu
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
AK Parti’den tam saha pres
AK Parti’den tam saha pres
Başkan Erdoğan Pendik’teki gençlere seslendi
Başkan Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi
CHP’lilerden Selahattin Demirtaş’a koruma kalkanı
CHP'lilerden Selahattin Demirtaş'a koruma kalkanı
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
PKK’lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
PKK'lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
İYİ Parti’de bitmeyen istifa depremi!
İYİ Parti'de bitmeyen istifa depremi!
Daha Fazla Video Göster