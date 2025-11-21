21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Usulsüz reçete ile SGK'yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!

Usulsüz reçete ile SGK'yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 08:55
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edilirken, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Netanyahu’dan Türkiye ve Suudi’lere F-35 tepkisi
Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Doğurganlık oranı felaket
"Doğurganlık oranı felaket"
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Esenyurt’ta böcek ilacı zehirledi!
Esenyurt'ta böcek ilacı zehirledi!
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
11. Yargı Paketinin Meclis’e sunumu ertelendi!
11. Yargı Paketinin Meclis'e sunumu ertelendi!
Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Usulsüz reçete ile SGK'yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
DEM Parti adına imralı’ya gidecek o isim!
DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim!
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster