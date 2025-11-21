Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edilirken, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

