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Üsküdar'da Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 12:58
Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak aktardı.
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Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
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