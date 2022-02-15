Üsküdar’da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi. Öte yandan Kuzguncuk Mahalle Muhtarı, "Büyükşehir'in bilgilendirici pankartları asmasında gecikme oldu." dedi.