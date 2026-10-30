Ürdün'e iki kritik savunma tesisi kuruldu: Türkiye'den anahtar teslim savunma fabrikası

Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği teknolojileri yalnızca ihraç etmekle kalmıyor, bu sistemlerin üretildiği fabrikaları da anahtar teslim olarak başka ülkelere kuruyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından hayata geçirildi. Ürdün'deki fişek üretim tesisi, 2024 yılından bu yana üretim yapıyor. Tesiste görevli yerel personel ise Türk mühendisler tarafından eğitiliyor.