Ürdün’deki Türk şehitliği! Salt muharebesinde neler yaşandı?

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusu Ürdün'de İngiliz işgaline karşı destansı bir direniş sergiledi. Çatışmalarda şehit düşen 300'den fazla Mehmetçiğe ev sahipliği yapan Türk şehitliğini A Haber ekipleri yerinde görüntüledi.

1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düştüler. Kudüs ve Yuşa kahramanlarının anısı Türk şehitliğinde yaşatılıyor. Salt kenti, Osmanlı Devleti'nin bugünkü Ürdün topraklarındaki idari merkeziydi. Filistin-Ürdün yolunda geçit durumunda bulunan Yuşa Vadisi'ni korumak Ve Kudüs'e geçit vermemekle görevli birlikler 24-26 Mart 1918'de İngilizlerle salt muharebeleri gerçekleştirdi.

Askerler, Filistin-Ürdün yolunda geçit durumunda bulunan Yuşa Vadisi'ni korumak ve Kudüs'e geçit vermemek üzere görevlendirildi. Şehit olana kadar düşman ordusuyla çatıştı. Buradaki savaş, bölgedeki en kanlı muharebelerden biri olarak kayıtlara geçti. Vatanları uğruna can veren 4. Ordunun 48. Tümeni ile 143, 145 ve 191. Piyade alayına mensup 300 Türk askerinin naaşı, 1973'te küçük bir mağaradaki toplu mezarda bulundu.

Askerlerin naaşlarının bulunması ve fotoğraflarla belgelenmesinin ardından Kasım 1989'da bir "Türk şehitliği" inşa edilmeye başlandı. Şehitlik, aradan geçen sürede bugünkü halini aldı. Amman'a 30 kilometre mesafede yer alan salt kentindeki "Türk şehitliğinde ziyaretçileri, yaklaşık bir asır önce bu topraklarda vatanları uğruna can veren askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt karşılıyor. Anıtta şimdiye kadar kimlikleri tespit edilen Türkiye ve Amman doğumlu şehitlerin isimleri yer alıyor.

Şehitler makamı olarak adlandırılan mağarada ise şehitlerin aziz hatırası için yapılan temsili kabir bulunuyor ve burada 24 saat Kur'an-ı Kerim okutuluyor. Şehitler makamının yanında ayrıca açılışı 2009'da yapılan bir müze de yer alıyor. Burada Osmanlı birliklerinin bölgedeki kahramanlıklarını anlatan fotoğraflar ile dönemin askerlerinin giydiği üniforma ve kullandığı teçhizat sergileniyor.