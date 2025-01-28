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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım tutuklandı!

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 00:58
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Detayları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım tutuklandı!
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