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Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı nasıl dolandırıldı? Görüntülere A Haber ulaştı! İşte o dolandırıcı

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 13:19
A Haber ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'nın dolandırılmasına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflara ulaştı. Zanlının birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcının üzerinden çok sayıda sahte polis kimliği çıktı. Detayları A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.
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