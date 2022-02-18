Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı nasıl dolandırıldı? Görüntülere A Haber ulaştı! İşte o dolandırıcı

A Haber ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'nın dolandırılmasına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflara ulaştı. Zanlının birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcının üzerinden çok sayıda sahte polis kimliği çıktı. Detayları A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.

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