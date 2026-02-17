Ege'de sağanak kabusu! Aydın’da korkutan görüntü: Dağdan şelale aktı

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Tayfun Er, Söke'de dağdan akan suların şelale oluşturduğu ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kodlu" uyarısı devam ederken, bölgede yağışların şiddetini artırması bekleniyor. İşte korkutan o görüntü...