Üniversitede yeni model masada! Teorik bölümler 3 yıla inebilir

Başkan Erdoğan, geçen hafta üniversitelerdeki bazı bölümlerin 3 yılda mezun vermesine yönelik düzenlemenin yolda olduğunu açıklamıştı. Peki bu nasıl hayata geçecek? Uzmanlara göre 2 ihtimal var. İşte o ihtimaller ve detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN