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Ünal Çeviköz'ü kim nasıl Bakü büyükelçisi yaptı? Çeviköz'ün kirli ağını Bülent Erandaç A Haber'e anlattı

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Giriş: 29.09.2020 18:29
Güncelleme:29.09.2020 18:30
Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivilleri hedefe almasının ardından Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimler üzerine CHP'li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'ye iftira attı. Tepki çeken ifadeler kullanan Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi. Çeviköz'ün sözlerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Erandaç, Çeviköz'ün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun beyin takımından olduğunu ifade etti ve Çeviköz'ün diplomatik kariyeri ve ağlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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