16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Umut Arman Sonay 19 yaşında milletvekili adayı oldu! AK Parti'nin en genç adaylarından biri

Umut Arman Sonay 19 yaşında milletvekili adayı oldu! AK Parti'nin en genç adaylarından biri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2023 10:46
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde gençler de yer aldı. İşte onlardan biri de İstanbul'dan aday olan 19 yaşındaki Umut Arman Sonay. AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olan Sonay çalışmaları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’de liste krizi büyüyor!
İYİ Parti’de liste krizi büyüyor!
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kardeşlik
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir kardeşlik
19 yaşında milletvekili adayı oldu
19 yaşında milletvekili adayı oldu
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
AK Parti’den tam saha pres
AK Parti’den tam saha pres
Başkan Erdoğan Pendik’teki gençlere seslendi
Başkan Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi
CHP’lilerden Selahattin Demirtaş’a koruma kalkanı
CHP'lilerden Selahattin Demirtaş'a koruma kalkanı
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
PKK’lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
PKK'lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
Daha Fazla Video Göster