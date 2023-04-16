Umut Arman Sonay 19 yaşında milletvekili adayı oldu! AK Parti'nin en genç adaylarından biri

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde gençler de yer aldı. İşte onlardan biri de İstanbul'dan aday olan 19 yaşındaki Umut Arman Sonay. AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olan Sonay çalışmaları anlattı.

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