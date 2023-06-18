19 Haziran 2023, Pazartesi
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Ümit Özdağ Abdüllatif Şener ile yaşadığı diyaloğu paylaştı: CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm dedi
28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından CHP'de iç karışıklık yaşanırken Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını açıklayarak bir de bomba patlattı. Şener "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım." diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini duyururken bu durum CHP'lileri çılgına çevirdi. Bugün ise bir gerçek daha ortaya çıkarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener'in kendisine "Benim partim bu politikasını sürdürürse CHP'den vekil adayı olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini ifade etti. İşte detaylar...