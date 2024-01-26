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Uluslararası Adalet Divanı'ndan tarihi karar! İsrail soykırımla yargılanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 22:12
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde yaptığı katliama 112 gündür devam ederken binlerce masum Filistinli soykırımcılar tarafından öldürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklarken, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddedildi. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararında, "İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı." denildi. Dünya basını ise Lahey'deki mahkemeyi dakika dakika takip etti. Uzman isimler kararla ilgili detayları A Haber canlı yayınında konuştu.
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