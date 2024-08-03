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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gazze mesajı: Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, mazlumların da bayrağıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gazze mesajı: Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, mazlumların da bayrağıdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 18:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in, çocuk, bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum." dedi.
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