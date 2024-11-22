Ulaşımın kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! Dev zirvede Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar

Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya'da yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı zirvede "Türkiye’yi Değişitiren Projeler", "Havacılıkta Türk İmzası" ve "Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları" konulu paneller gerçekleştirilecek. Programın ilk konuğu Bakan Uraloğlu oldu. Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesiyle ilgili bilgi verirken "4 ülke var, proje bitme noktasına geldi." dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de demiryolu ağı kuracaklarını duyuran Bakan Uraloğlu, proje için Dünya Bankası ile kredi noktasında iyi bir aşamaya gelindiğini açıkladı..

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