Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci tahliye süreçlerini anlattı: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

Ukrayna'nın Poltava şehrinde yaşayan Türk üniversite öğrencisi Yasin Alhan, A Haber ekranlarında tahliye sürecini anlattı. Kendilerini tahliye etmek için Harkov'dan özel bir tren kiralandığını bildiren Alhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.