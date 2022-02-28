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Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci tahliye süreçlerini anlattı: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

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Giriş: 28.02.2022 18:18
Güncelleme:28.02.2022 18:18
Ukrayna'nın Poltava şehrinde yaşayan Türk üniversite öğrencisi Yasin Alhan, A Haber ekranlarında tahliye sürecini anlattı. Kendilerini tahliye etmek için Harkov'dan özel bir tren kiralandığını bildiren Alhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Ukrayna’da yaşayan Türk öğrenci tahliye süreçlerini anlattı
Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci tahliye süreçlerini anlattı
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