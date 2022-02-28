28 Şubat 2022, Pazartesi
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Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci tahliye süreçlerini anlattı: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
Ukrayna'nın Poltava şehrinde yaşayan Türk üniversite öğrencisi Yasin Alhan, A Haber ekranlarında tahliye sürecini anlattı. Kendilerini tahliye etmek için Harkov'dan özel bir tren kiralandığını bildiren Alhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.