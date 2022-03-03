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Ukrayna savaşının perde arkası! NATO genişlemesi ve Rusya cephesi…

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 10:59
Amerikan filozof ve dilbilimci Noam Çomski'nin 2015'te verdiği bir demeci ekranlara getirdi A Haber. Konuşmasında Rus liderlerin, NATO genişlemesi karşısında haklı konumda bulunduğunu ifade eden Çomski, Ukrayna ve Rusya siyasi tarihi hakkında da önemli bilgiler paylaşmıştı.
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