03 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna savaşının perde arkası! NATO genişlemesi ve Rusya cephesi…
Amerikan filozof ve dilbilimci Noam Çomski'nin 2015'te verdiği bir demeci ekranlara getirdi A Haber. Konuşmasında Rus liderlerin, NATO genişlemesi karşısında haklı konumda bulunduğunu ifade eden Çomski, Ukrayna ve Rusya siyasi tarihi hakkında da önemli bilgiler paylaşmıştı.