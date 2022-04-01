01 Nisan 2022, Cuma
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Ukrayna-Rusya krizinde hakem ülke Türkiye! Başkan Erdoğan ve muhalefetin masası
Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya savaşında denge politikasını yerden yere vuran, alternatif olarak da "İktidar, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı tüm ambargoları eksiksiz uygulamalı" diyen muhalefetin öngörüsü Dolmabahçe'de tarafların yaptığı görüşme ile boşa çıktı. Barışı tesis etmek için yoğun çaba harcayan Başkan Erdoğan'ın konuşması, iki ülkenin delegasyonu tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet ise, bundan da rahatsız. İşte 6'lı muhalefetin geçmişe dönüşü vaat eden masası ve Erdoğan'ın küresel liderlik yaptığı gelecek odaklı masanın şifreleri.