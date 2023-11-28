Uçak seferlerine fırtına engeli! THY 56 seferini iptal etti

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 56 seferini iptal ettiği duyurdu. Ayrıntılarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu'dan aktardı.

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