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Twitter’ın logosu değişti! Musk yeni logo olarak X harfini seçti

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 13:09
ABD'li milyarder Elon Musk bu kez de Twitter'ın logosunun değiştiğini açıkladı. Yeni logo olarak X harfini paylaştı. Twiitter CEO'su Linda Yaccarino ise sosyal medyadan X harfine ilişkin bir açıklama yaptı. X harfinin fikirler, ürünler ve hizmetler gibi pek çok şeyi temsil ettiğini belirten Yaccarino "Yapay zeka tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak." ifadelerini kullandı.

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