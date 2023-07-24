Twitter’ın logosu değişti! Musk yeni logo olarak X harfini seçti

ABD'li milyarder Elon Musk bu kez de Twitter'ın logosunun değiştiğini açıkladı. Yeni logo olarak X harfini paylaştı. Twiitter CEO'su Linda Yaccarino ise sosyal medyadan X harfine ilişkin bir açıklama yaptı. X harfinin fikirler, ürünler ve hizmetler gibi pek çok şeyi temsil ettiğini belirten Yaccarino "Yapay zeka tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak." ifadelerini kullandı.