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Twitter “mavi tık” uygulamasına başlıyor! Mavi tik uygulaması nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 14:35
Twitter bugün itibariyle ücretli 'mavi tik' uygulamasına başlayacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan değerlendirdi.
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