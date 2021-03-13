İBB meclisinde konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB yönetiminin akıldan ve bilimden yoksun olarak sadece algı çalışması yürüttüğünü ifade etti. Süt dağıtımında 52 milyon TL'nin algı çalışmasına harcandığını belirtti. "Modern ve akılcı yöntemle 80 bin çocuğa daha süt götürmek yerine siyasi şov ve hesapsız kitapsız işler yaparak İstanbul halkının parasını algı yönetmek için kullanıyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantılarının 3'üncü birleşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'ne İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin çocuklara dağıttı sütlerin maliyetini açıkladı.

Yazıcı, süt dağıtımına harcanan paraların vatandaşların hesaplarına yatırılsa şu anda yapılan süt dağıtımının yaklaşık 2 katına çıkabileceğini belirterek, "Parayı vatandaşın hesabına yatırsanız, perakende fiyatları ile birlikte yaptığınız süt dağıtımının yaklaşık 2 katını yapabiliyorsunuz. Akıl bu hesabın bu dağıtım şeklinin neresindedir? Bilim neresindedir? Maalesef bilimsellikten uzak, aklı rehber almayan bir akılsız yönetim sergiliyorsunuz. Siz bu proje ile 100 bin çocuğa süt dağıttığınızı söylüyorsunuz. Ancak modern ve akılcı yöntemle 80 bin çocuğa daha süt götürmek yerine siyasi şov ve hesapsız kitapsız işler yaparak İstanbul halkının parasını algı yönetmek için kullanıyorsunuz" dedi.

'BİLİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PROJELER YAPIYORSUNUZ'

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirler konusunda 2019 yılına kadar dünyanın öncü kurumları arasındaydı' diyen Yazıcı, "Devlette devamlılık esas, yeni yönetim, kurumun bu unvanını sürdürmekle, geliştirmekle yükümlüdür. Smart World, Smart Cities bileşenleri, mobilite, çevre, enerji, yönetişim, ekonomi, yaşam, insan ve güvenlik gibi sekiz başlıkta olmak üzere, akıllı sinyalizasyon, İBB cep trafik, akıllı otopark, akıllı çevre kontrol merkezi gibi. Tuzla Belediye Başkanı ve bir İstanbul sakini olarak İBB'den beklediğimizi 2 yıldır göremedik. İstanbul'da yeni başlamış ve geliştirilmiş bir akıllı şehir uygulamasını maalesef bilmiyorum. Çünkü yok. Bazı ara yüzlerde değişiklikler var. Umarım sadece para vermek için yapılmıyordur. Akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek yerine bilimsel olmayan yönetim ve metotlarla projeler yapıyorsunuz. İBB'nin yeni yönetiminin geliştirdiği bir süt projesi var. Eğer veriyorsanız, İstanbul'un bütün çocuklarına süt vermelisiniz. Süt dağıtmanın, yönteminin gelecek vizyonunu, bilimsel temelini şahsen bilmiyorum. Mesela araçlar, insanlar, birimler, satın almalar. Üst üste koyduğumuzda 1 litrede kaç litre fiyatına geliyor? Bu süt dağıtım yönteminin, kartla süt vermekten daha fizibil olduğunu gösteren bir bilimsel yaklaşımınız var mı? Yöntem değiştirseniz, aynı harcamayla, kaç kat daha fazla süt dağıtabilirsiniz? Yoksa bu iş de köprüler gibi bir reklam mecrası mıdır? Arabaya kazınan, mektuba yazılan, kutuya işlenen bir reklam uğruna mı bütün sütler? Kapısına süt aracı giden vatandaşın haleti ruhiyesini hiç ele aldınız mı? Ya da evine süt bırakılan çocuğun diğer çocuklar karşısındaki psikolojik travma ihtimalini dikkate aldınız mı? Sağlıklı ve bilimsel temeli olan bir metodunuzun olmasını gerçekten isterdim ama yok. Maalesef yok. Bir doktor ve bilim meraklısı ve Belediye Başkanı olarak göremiyorum. Smart world ve smart citiys bileşenlerinden, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı şehir bu projenin işleyişinde nerede? Ya da şöyle sorsam? Akıllı şehirler bileşenlerinin, hangisine dayanarak yapıyor ve hangisine dayanarak sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyorsunuz? Duruma biraz bilimsel bakalım lütfen" dedi.

'DAĞITILAN SÜTÜN ALIM DEĞERİ 27 MİLYON, DAĞITIM MASRAFI 25 MİLYON'

Yazıcı, 'Yılda 9 milyon litre süt dağıtıyoruz' diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek şunları söyledi: "İBB Başkanı, 120 personel ve 60 araçla dağıtıldığını söylüyor. Şöyle basit bir hesap yaptığımız zaman, Araç maliyeti 8 bin lira kira bedeli olan 60 araç yıllık minibüs maliyeti 5 milyon 760 bin TL. Akaryakıt maliyeti 60 araç günde 160 km yol yapsa 1 Türk Lirası yaksa 12 ayda 3.5 milyon TL. Personel maliyeti 7 bin tl maaşla 120 personel yılda 10 milyon 80 bin lira. Paketleme depolama dağıtım öncesi maliyet: 5-6 milyon TL. Toplamda yılda dağıtım maliyeti 25 milyon 345 bin TL. Süt dağıtın, çok dağıtın. Ama kaynakları saçıp savurmayın. 9 milyon litre süt alacaksınız. Market fiyatı 4,5 Türk Lirası. İhaleye çıkın kırımla litre fiyat en az yüzde 30 düşer mi? Gelen fiyat olur 2,8 Türk Lirası. Hadi olsun 3 Türk Lirası. Maliyet 27 milyon TL. Dağıtım maliyeti, reklam pazarlama hariç 25 milyon Türk Lirası. Dağıtılan sütün alım değeri 27 milyon Türk Lirası. Dağıtım masrafı/gideri 25 milyon Türk Lirası. Gülelim mi ağlayalım mı? Nasıl derler, 'Yetişin a dostlar yangın var'" diye konuştu.