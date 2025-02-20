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TÜSİAD’a tepki çığ gibi!

TÜSİAD'a tepki çığ gibi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 22:58
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran TÜSİAD açıklamaları, bugün de manşetlerde. Hemen her kesimden tepki gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünkü konuşmasında sert ifadelerle tepkisini dile getirmişti. Açıklamalarla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü. Ardından mahkemeye sevk edilen iki isim, gün bitmeden yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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TÜSİAD’a tepki çığ gibi!
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