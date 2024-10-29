29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
TUSAŞ’ta hangi kilit projeler üretiliyor? | ANALİZ

TUSAŞ’ta hangi kilit projeler üretiliyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 15:58
Milli teknoloji hamlesinin başat aktörlerinden biri olan TUSAŞ, 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısına uğradı. Peki TUSAŞ'ın savunma sanayisindeki kritik rolü neydi? Şirkete yönelik bu terör saldırısı neden gerçekleşti? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ’ta hangi kilit projeler üretiliyor?
TUSAŞ’ta hangi kilit projeler üretiliyor?
Halkın sağlığı ile oynayanlar ifşa edildi
Halkın sağlığı ile oynayanlar ifşa edildi
A Spor muhabirine saldırıda tutuklama
A Spor muhabirine saldırıda tutuklama
29 Ekim’e Gökbey yakışır! Şehidin imzası var
29 Ekim'e Gökbey yakışır! Şehidin imzası var
Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji!
Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji!
TUSAŞ saldırısı sonrası kameralı taksi dönemi!
TUSAŞ saldırısı sonrası kameralı taksi dönemi!
A Haber ekibi vurulan binada! Katil İsrail’in İHA’ları Beyrut semalarında
A Haber ekibi vurulan binada! Katil İsrail’in İHA’ları Beyrut semalarında
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Daha Fazla Video Göster