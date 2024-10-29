TUSAŞ’ta hangi kilit projeler üretiliyor? | ANALİZ

Milli teknoloji hamlesinin başat aktörlerinden biri olan TUSAŞ, 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısına uğradı. Peki TUSAŞ'ın savunma sanayisindeki kritik rolü neydi? Şirkete yönelik bu terör saldırısı neden gerçekleşti? Detaylar analiz haberimizde...

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