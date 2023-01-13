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Türklerden Yunanistan’a Ata mülkleri davası! 5 milyon Euro’nun üzerinde tazminat talebi

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 14:51
Yüzlerce yıl Türk hakimiyetinde kalan Ege Denizi’ndeki 12 Ada, Rodos ve İstanköy'de, Türklerin mal varlıkları kamulaştırılarak ellerinden alınmıştı.  Hak sahibi Türklerin torunları, el konulan mallarına karşılık tazminat talebi için dava açtı.
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