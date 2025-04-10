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Türkiye’yi yine şikayet edecekmiş: Batı’ya şikayete devam edeceğim

Türkiye'yi yine şikayet edecekmiş: Batı'ya şikayete devam edeceğim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 21:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mahkemelik olmasına neden olan skandal açıklamalarının ardından bu kez de İstanbul’daki mitingde yaptığı konuşmayla tepki çekti. Mitingde Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanması halinde, Türkiye’yi uluslararası alanda şikâyet edeceğini söyleyen Özel, bu sözleriyle övündü. Ancak açıklamalarında dikkat çeken bir çelişki ortaya çıktı. Zira Batı'dan yardım talebinde bulunan Özel, aynı konuşmasında hükümeti Batı'nın egemenliği altına girmekle suçladı.
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