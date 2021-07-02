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Türkiye'ye üç koldan alçak saldırı! FETÖ hangi taktikleri uyguluyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Kökleri derinlere giden bir yapılanma

A Haber
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Giriş: 02.07.2021 13:02
PKK terörü, FETÖ terörü, yalan terörü... İstikrara karşı kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? "Yalan siyaseti"nin küresel ayağı ne? Milli iradeyi hedef alan girişimler nereden yönlendiriliyor? FETÖ hangi taktikleri deniyor? Mahrem imamlar yeniden canlanma peşinde mi? AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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