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Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk soruşturması son durum: Vahap Seçer dahil 17 kişi tutuklandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk soruşturması son durum: Vahap Seçer dahil 17 kişi tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor. Mersin'deki soruşturmanın son gelişmelerini A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, A Haber canlı yayınında aktardı.

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