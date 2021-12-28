Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotoflu saldırı! Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat A Haber'e açıkladı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlenirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber’de yaşananlara dair detayları açıkladı. Kamil, "Saldırı saat 13:40 sularında gerçekleşti. Bir kişi tarafından olduğunu tahmin ediyoruz. 3 molotof atıldı. 2 tanesi personel araçlarına geldi. Araçlara ufak hasar verdi. Allah'a şükür personelimizde yaralanma yok. Binamızda da ufak tefek hasar haricinde bir şey yok. Polonya polisi de zaten binamızın orada nöbet tutuyorlardı. Personelimizin uyarması üzerine harekete geçtiler ve zanlı yakalandı. Soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bilgi alırız.” dedi.

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