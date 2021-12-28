28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotoflu saldırı! Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat A Haber'e açıkladı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotoflu saldırı! Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat A Haber'e açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 21:20
Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlenirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber’de yaşananlara dair detayları açıkladı. Kamil, "Saldırı saat 13:40 sularında gerçekleşti. Bir kişi tarafından olduğunu tahmin ediyoruz. 3 molotof atıldı. 2 tanesi personel araçlarına geldi. Araçlara ufak hasar verdi. Allah'a şükür personelimizde yaralanma yok. Binamızda da ufak tefek hasar haricinde bir şey yok. Polonya polisi de zaten binamızın orada nöbet tutuyorlardı. Personelimizin uyarması üzerine harekete geçtiler ve zanlı yakalandı. Soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bilgi alırız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’e açıkladı! Türk elçiliğine saldırı...
A Haber'e açıkladı! Türk elçiliğine saldırı...
Günün vaka-vefat-aşılama rakamları
Günün vaka-vefat-aşılama rakamları
Bu kez aynı karedeler! HDP’den CHP’ye ziyaret
Bu kez aynı karedeler! HDP'den CHP'ye ziyaret
Sandıkta hileye dijital tedbir!
Sandıkta hileye dijital tedbir!
Şentop 3. doz aşını Turkovac oldu
Şentop 3. doz aşını Turkovac oldu
Kılıçdaroğlu’nun işten çıkarma çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun işten çıkarma çelişkisi
HDP terörist cenazesinde tam kadro hazır!
HDP terörist cenazesinde tam kadro hazır!
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli TURKOVACı anlattı
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "TURKOVAC"ı anlattı
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni
Başkan Erdoğan’dan burs müjdesi
Başkan Erdoğan'dan burs müjdesi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eren Kış-13 Operasyonu başladı
Eren Kış-13 Operasyonu başladı
Daha Fazla Video Göster