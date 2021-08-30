30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye’nin tarihi değişiyor! İşte Akıncı TİHA’nın özellikleri
Türkiye savunma sanayi tarihi bir güne tanıklık etti. Akıncı TİHA artık, TSK envanterine girdi. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Peki dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı'nın özellikleri neler?
İşte Akıncı TİHA'nın özellikleri
- 40 BİN FİTTE GÖREV YAPABİLİYOR
- 20 METRELİK KANAT AÇIKLIĞI VAR
- BİN 350 KİLOGRAM AKILLI MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR
- ÜRETİM SÜRECİNDE 7 FARKLI MÜHENDİSLİK KOORDİNELİ ÇALIŞTI
- AKINCI İLK UÇUŞUNU 6 ARALIK 2019'DA YAPTI
- 22 NİSAN 2021'DE İLK ATIŞ TESTİ İÇİN HAVALANDI, 3 HEDEFİ DE TAM - İSABETLE VURDU
- 5 TEMMUZ 2021'DEKİ ATIŞ TESTİNDE İLK KEZ HARP BAŞLIKLI MÜHİMMAT KULLANILDI
- 7 TEMMUZ 2021'DE AKINCI, TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORUNU KIRDI, 11 BİN 594 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI
- BU UÇUŞTA 25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI
- HAVADA 7 BİN 507 KM YOL KAT ETTİ