Türkiye’nin tarihi değişiyor! İşte Akıncı TİHA’nın özellikleri

Türkiye savunma sanayi tarihi bir güne tanıklık etti. Akıncı TİHA artık, TSK envanterine girdi. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Peki dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı'nın özellikleri neler?

İşte Akıncı TİHA'nın özellikleri

- 40 BİN FİTTE GÖREV YAPABİLİYOR

- 20 METRELİK KANAT AÇIKLIĞI VAR

- BİN 350 KİLOGRAM AKILLI MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

- ÜRETİM SÜRECİNDE 7 FARKLI MÜHENDİSLİK KOORDİNELİ ÇALIŞTI

- AKINCI İLK UÇUŞUNU 6 ARALIK 2019'DA YAPTI

- 22 NİSAN 2021'DE İLK ATIŞ TESTİ İÇİN HAVALANDI, 3 HEDEFİ DE TAM - İSABETLE VURDU

- 5 TEMMUZ 2021'DEKİ ATIŞ TESTİNDE İLK KEZ HARP BAŞLIKLI MÜHİMMAT KULLANILDI

- 7 TEMMUZ 2021'DE AKINCI, TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORUNU KIRDI, 11 BİN 594 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

- BU UÇUŞTA 25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI

- HAVADA 7 BİN 507 KM YOL KAT ETTİ