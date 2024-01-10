10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin Silahlı İnsansız Deniz Araçları! SİDA’lar hangi görevleri üstlenecek? | ANALİZ

Türkiye’nin Silahlı İnsansız Deniz Araçları! SİDA’lar hangi görevleri üstlenecek? | ANALİZ

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 08:14
İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar sadece hava platformlarıyla sınırlı kalmadı. Muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracı da üretildi. Detaylar SİDA'ları mercek altına aldığımız analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin SİDA’ları hangi görevleri üstlenecek?
Türkiye’nin SİDA'ları hangi görevleri üstlenecek?
Mahkeme kaçak villasının kapısına dayandı!
Mahkeme kaçak villasının kapısına dayandı!
CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı!
CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı!
Akşener rest çekti iddiası
Akşener rest çekti iddiası
CHP’de kurultay hesapları
CHP'de kurultay hesapları
Togg’un yeni modeli nefes kesti!
Togg'un yeni modeli nefes kesti!
▶️ Togg’un yeni ’SEDAN’ modeli görücüye çıktı! İşte T10F
▶️ Togg'un yeni 'SEDAN' modeli görücüye çıktı! İşte T10F
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan flaş sözler
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan flaş sözler
Babasının ifadesi ortaya çıktı!
Babasının ifadesi ortaya çıktı!
Saldırgan adliyeye sevk edildi
Saldırgan adliyeye sevk edildi
Fatih Camii’nde provokatif saldırı
Fatih Camii'nde provokatif saldırı
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor
Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor
Daha Fazla Video Göster