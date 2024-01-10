Türkiye’nin Silahlı İnsansız Deniz Araçları! SİDA’lar hangi görevleri üstlenecek? | ANALİZ

İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar sadece hava platformlarıyla sınırlı kalmadı. Muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracı da üretildi. Detaylar SİDA'ları mercek altına aldığımız analiz haberimizde...

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