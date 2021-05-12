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Türkiye'nin normalleşme planı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran ve kafeler açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2021 16:48
Güncelleme:12.05.2021 16:58
Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından 27 Nisan'da 17 günlük tam kapanmaya geçti. Tam kapanma kararının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Peki, 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte Türkiye'nin normalleşme planı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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