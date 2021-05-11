11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2021 13:51
Güncelleme:11.05.2021 13:57
Mavi Vatan'ı koruyan TCG Kınalıada'nın içi ve personeli iftar vaktinde görüntülendi. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını koruma ve hak arama mücadelesi devam ederken, donanmaya yeni katılan gemiler de Türk milletinin haklı mücadelesine güç katıyor. Son olarak Milli Gemi Projesi kapsamında inşa edilen dördüncü gemi olan TCG Kınalıada Korveti'nin İzmir Foça Limanı'nda Mavi Vatan nöbeti sürüyor. Logosunun özel anlamı ise gündem oldu.
Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır?
Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır?
Zeynep Erdoğan cinayetinin perde arkası
Zeynep Erdoğan cinayetinin perde arkası
Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin
Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin
Ağlayarak izledim deyip anlattı!
"Ağlayarak izledim" deyip anlattı!
NASA milyarlarca kilometre uzaklıktan gelen mesajı açıkladı!
NASA milyarlarca kilometre uzaklıktan gelen mesajı açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı!
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'e Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle cevap verdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'e Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle cevap verdi
Vaka haritası açıklandı!
Vaka haritası açıklandı!
Dışişleri'nden flaş Gazze açıklaması!
Dışişleri'nden flaş Gazze açıklaması!
Kanlı saldırının 8. yıl dönümü!
Kanlı saldırının 8. yıl dönümü!
Tarihi silah ve giysiler korunuyor!
Tarihi silah ve giysiler korunuyor!
Daha Fazla Video Göster