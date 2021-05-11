Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Mavi Vatan'ı koruyan TCG Kınalıada'nın içi ve personeli iftar vaktinde görüntülendi. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını koruma ve hak arama mücadelesi devam ederken, donanmaya yeni katılan gemiler de Türk milletinin haklı mücadelesine güç katıyor. Son olarak Milli Gemi Projesi kapsamında inşa edilen dördüncü gemi olan TCG Kınalıada Korveti'nin İzmir Foça Limanı'nda Mavi Vatan nöbeti sürüyor. Logosunun özel anlamı ise gündem oldu.