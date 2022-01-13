13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2022 18:52
Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderildi. İşte o anlar...
Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı
Kılıçdaroğlu’ndan 15 saniyede 2 gaf!
Kılıçdaroğlu'ndan 15 saniyede 2 gaf!
Terörden kurtulan belediyelerde yatırım dönemi
Terörden kurtulan belediyelerde yatırım dönemi
1964’teki “Johnson Mektubu” neydi?
1964’teki “Johnson Mektubu” neydi?
“Hello Türkiye” kampanyası
“Hello Türkiye” kampanyası
Dilara Yıldız’ın acı vasiyeti ortaya çıktı!
Dilara Yıldız’ın acı vasiyeti ortaya çıktı!
HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi A Haber’de!
HDP’li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı telefonu
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı telefonu
Kimlere PCR testi yapılacak?
Kimlere PCR testi yapılacak?
Bakan Karaismailoğlu A Haber’de
Bakan Karaismailoğlu A Haber'de
Büyükelçilerle buluşma
Büyükelçilerle buluşma
Daha Fazla Video Göster