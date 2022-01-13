13 Ocak 2022, Perşembe
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Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı
Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderildi. İşte o anlar...