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Türkiye'nin havadaki yeni neferi T70! İlk teslimat yapıldı

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Giriş: 14.12.2022 14:46
Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen ilk T70 Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına sunuldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil "Yerli sistemlerle donatılmış T70 Genel Maksat Helikopteri'mizin ilk teslimatından dolayı büyük heyecan içindeyiz. Ülkemizin helikopter endüstrisinde çıtayı yükseltecek bu gelişmeyle önümüzdeki dönemde daha büyük projeleri hayata geçirmek için bir adım daha atılmış oldu"
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